Газовый баллончик в школе на Петергофском распылили ученики
Медики осмотрели учащихся 247-й школы в Красносельском районе Петербурга, в здании которой опустошили перцовый баллончик утром 16 марта.
Медики осмотрели учащихся 247-й школы в Красносельском районе Петербурга, в здании которой опустошили перцовый баллончик утром 16 марта.
Как рассказала «Фонтанке» одна из учениц, распылил газ на первом и втором этаже
«Все начали кашлять, задыхаться, а некоторым ученикам потребовалась помощь медиков, около здания школы стояли две машины скорой помощи. Нас эвакуировали. Мы стояли на спортивном поле в районе получаса, после нас отпустили домой», — пояснила она.
Ранее в школе на Петергофском шоссе, 5, корпус 4 объявили эвакуацию, уроки прекратили, детей отправили домой.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.