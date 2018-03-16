В Волгограде инспектор СИЗО за взятку привозил бизнесмену осужденных на строительные работы

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, в октябре 2017-го к этому младшему инспектору обратился за помощью местный бизнесмен. Коммерсант попросил содействия в заключении договора между его фирмой и УФСИН для привлечения осужденных к строительным работам. В ноябре такой договор был заключен, а инспектору поручили конвоировать заключенных к месту работ. В декабре этот сотрудник УФСИН пришел к бизнесмену и потребовал у него 80 тысяч рублей за то, что он ежедневно будет доставлять ему семерых «рабочих» на объект.