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13:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде инспектор СИЗО за взятку привозил бизнесмену осужденных на строительные работы

Младший СИЗО на территории исправительного учреждения ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области вскоре может сам оказаться за решеткой.

Его поймали на взятке и по данному факту уже возбудили уголовное дело (статья 290 УК РФ часть 2).

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, в октябре 2017-го к этому младшему инспектору обратился за помощью местный бизнесмен. Коммерсант попросил содействия в заключении договора между его фирмой и УФСИН для привлечения осужденных к строительным работам. В ноябре такой договор был заключен, а инспектору поручили конвоировать заключенных к месту работ. В декабре этот сотрудник УФСИН пришел к бизнесмену и потребовал у него 80 тысяч рублей за то, что он ежедневно будет доставлять ему семерых «рабочих» на объект.

О вымогательстве стало известно сотрудникам УЭБиПК. И вместе с коллегами их регионального УФСБ России и подразделения собственной безопасности регионального УФСИН России младшего инспектора задержали при получении денег.

Свою вину задержанный уже признал, уточняют в СУ СК по региону. Ведется расследование.

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