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13:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель молдавского села пропал без вести, родные просят помощи в его поисках

Он вышел из дома больше недели назад и не вернулся.

Источник: Комсомольская правда

Пропал житель села Троицкое Чимишлийского района. По сообщению родственников, 68-летний мужчина вышел из дома 5 марта и пропал без вести. Он был одет в куртку черного цвета, серые брюки и черную шапку. У мужчины проблемы с памятью, также он страдает эпилепсией, сообщает protv.md.

Родственники пропавшего просят тех, кто его узнал или владеет информацией о его местоположении, сообщить по телефону 078040737 или 902.

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