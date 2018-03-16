Житель молдавского села пропал без вести, родные просят помощи в его поисках

Пропал житель села Троицкое Чимишлийского района. По сообщению родственников, 68-летний мужчина вышел из дома 5 марта и пропал без вести. Он был одет в куртку черного цвета, серые брюки и черную шапку. У мужчины проблемы с памятью, также он страдает эпилепсией, сообщает protv.md.