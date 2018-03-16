Житель молдавского села пропал без вести, родные просят помощи в его поисках
Он вышел из дома больше недели назад и не вернулся.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Он вышел из дома больше недели назад и не вернулся.
Пропал житель села Троицкое Чимишлийского района. По сообщению родственников, 68-летний мужчина вышел из дома 5 марта и пропал без вести. Он был одет в куртку черного цвета, серые брюки и черную шапку. У мужчины проблемы с памятью, также он страдает эпилепсией, сообщает protv.md.
Родственники пропавшего просят тех, кто его узнал или владеет информацией о его местоположении, сообщить по телефону 078040737 или 902.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.