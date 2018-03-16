Автомобилист сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе в Иркутске и уехал

В пятницу, 16 марта, случилось ДТП возле дома № 8 по улице Мамина Сибиряка в Иркутске. Перебегая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, 8-летний школьник угодил под колеса автомобиля.

— Предварительно, ребенок получил незначительные травмы, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Водитель скрылся с места аварии, сейчас его разыскивают.