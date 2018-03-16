Автомобилист сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе в Иркутске и уехал
Полицейские разыскивают водителя.
Полицейские разыскивают водителя.
В пятницу, 16 марта, случилось ДТП возле дома № 8 по улице Мамина Сибиряка в Иркутске. Перебегая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, 8-летний школьник угодил под колеса автомобиля.
— Предварительно, ребенок получил незначительные травмы, — рассказывают в
Также стражи порядка ищут свидетелей и очевидцев ДТП, чтобы восстановить всю картину. Тех, кто видел аварию, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.