В Башкирии произошла авария с грузовым поездом
УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии транспортная прокуратура выяснила причину аварии с грузовым поездом, произошедшей ночью в минувшую среду на перегоне Сафарово — Благовар.
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УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии транспортная прокуратура выяснила причину аварии с грузовым поездом, произошедшей ночью в минувшую среду на перегоне Сафарово — Благовар.
Вагон № 14 сошел с рельсов
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