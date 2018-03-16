В Башкирии произошла авария с грузовым поездом

Вагон № 14 сошел с рельсов из-за излома боковой рамы первой колесной тележки вагона, уточнили в ведомстве. Цистерна с ангидридом (химическое вещество) не опрокинулась, пострадавших нет, пути не повреждены. Восстановительные поезда ликвидировали последствия схода вагона.