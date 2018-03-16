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14:02 (мск), источник: Newsroom24.ru

Житель Шахуньи убил мужчину, подозревая его в краже денег

Подозреваемый сознался в содеянном.

Житель Шахуньи убил мужчину, подозревая его в краже денег. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

27-летний подозреваемый приобрел дом для постоянного проживания в поселке Вахтан 2 месяца назад и нанял потерпевшего для помощи по хозяйству. 8 марта в этом доме мужчины отмечали праздник. На следующий день подозреваемый обнаружил пропажу денег. Заподозрив в краже потерпевшего, он пришел к нему домой и избил. 51-летний мужчина скончался через 3 дня. Его тело было обнаружено 12 марта.

Подозреваемый арестован. Он сознался в содеянном. На допросе он рассказал, что у него пропали 12 тысяч рублей. При требовании вернуть их, погибший отдал только 3 тысячи.

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