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13:56 (мск), источник: Publika.md

ДТП в Яловенском районе: две машины перевернулись и попали в водный канал

Две машины перевернулись на национальной трассе R-3, в Яловенском районе. По данным полиции, 26-летний водитель потерял контроль над машиной и съехал в водный дренажный канал.

Источник: Publika.md

В это же время, еще одного водителя занесло и он так же съехал в канал.

Водители не пострадали. Сотрудники полиции говорят, что причиной аварии стала высокая скорость и мокрая дорога.

Авария произошла вчера. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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