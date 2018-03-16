ДТП в Яловенском районе: две машины перевернулись и попали в водный канал

В это же время, еще одного водителя занесло и он так же съехал в канал.



Водители не пострадали. Сотрудники полиции говорят, что причиной аварии стала высокая скорость и мокрая дорога.



Авария произошла вчера. Выясняются все обстоятельства случившегося.