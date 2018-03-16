ДТП в Яловенском районе: две машины перевернулись и попали в водный канал
Две машины перевернулись на национальной трассе R-3, в Яловенском районе. По данным полиции, 26-летний водитель потерял контроль над машиной и съехал в водный дренажный канал.
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Две машины перевернулись на национальной трассе R-3, в Яловенском районе. По данным полиции, 26-летний водитель потерял контроль над машиной и съехал в водный дренажный канал.
В это же время, еще одного водителя занесло и он так же съехал в канал.
Водители не пострадали. Сотрудники полиции говорят, что причиной аварии стала высокая скорость и мокрая дорога.
Авария произошла вчера. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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