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14:21 (мск), источник: Uralpress.ru

В Ленинском районе Челябинска обрушилась стена жилого дома

В Ленинском районе Челябинска сегодня, 16-го марта, произошло обрушение наружной стены двухэтажного жилого дома по адресу: Копейское шоссе, дом 8-А.

Пострадавших нет, угрозы разрушения нет, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска.

Как рассказали в управлении, произошло обрушение штукатурки снаружи дома в районе подъезда, между первым и вторым этажами, площадью около двух-трех квадратных метров.

Информация о случившемся поступила в правительство Челябинской области от заявителя, о чем были оповещены экстренные оперативные службы.

На место происшествия выехали сотрудники 3 ОФПС, ССМП, ЧГСС, администрации Ленинского района (всего 11 человек и четыре единиц техники).

Дом, где произошло обрушение, — двухэтажный, шлакоблочный, двухподъездный. Один подъезд расселен полностью, во втором подъезде не расселены жильцы квартир № 9 (проживает один человек) и № 14 (проживает два человека). Дети в данном доме не живут.

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