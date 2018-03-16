В Ленинском районе Челябинска обрушилась стена жилого дома
В Ленинском районе Челябинска сегодня, 16-го марта, произошло обрушение наружной стены двухэтажного жилого дома по адресу: Копейское шоссе, дом 8-А.
В Ленинском районе Челябинска сегодня, 16-го марта, произошло обрушение наружной стены двухэтажного жилого дома по адресу: Копейское шоссе, дом 8-А.
Пострадавших нет, угрозы разрушения нет, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска.
Как рассказали в управлении, произошло обрушение штукатурки снаружи дома в районе подъезда, между первым и вторым этажами, площадью около
Информация о случившемся поступила в правительство Челябинской области от заявителя, о чем были оповещены экстренные оперативные службы.
На место происшествия выехали сотрудники 3 ОФПС, ССМП, ЧГСС, администрации Ленинского района (всего 11 человек и четыре единиц техники).
Дом, где произошло обрушение, — двухэтажный, шлакоблочный, двухподъездный. Один подъезд расселен полностью, во втором подъезде не расселены жильцы квартир № 9 (проживает один человек) и № 14 (проживает два человека). Дети в данном доме не живут.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.