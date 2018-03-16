В Ленинском районе Челябинска обрушилась стена жилого дома

Пострадавших нет, угрозы разрушения нет, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска.

Как рассказали в управлении, произошло обрушение штукатурки снаружи дома в районе подъезда, между первым и вторым этажами, площадью около двух-трех квадратных метров.

Информация о случившемся поступила в правительство Челябинской области от заявителя, о чем были оповещены экстренные оперативные службы.

На место происшествия выехали сотрудники 3 ОФПС, ССМП, ЧГСС, администрации Ленинского района (всего 11 человек и четыре единиц техники).