Пьяный житель Екатеринбурга пытался задушить девушку-фельдшера «скорой», возбуждено уголовное дело

По данным полиции, бригада «скорой» прибыла ранним утром в четверг на улицу Сулимова по сообщению о нетрезвом гражданине, лежащем на земле без сознания. Врачи приняли решение отвезти его в токсикологический центр. По дороге пациент пришел в сознание и начал вести себя агрессивно.

«Он нанес несколько ударов в лицо фельдшеру, оказывавшей ему помощь, после чего принялся ее душить», — говорится в сообщении.

Врачи оттащили мужчину от девушки-медика, после чего сообщили о случившемся в органы внутренних дел. Прибывшие на место полицейские задержал дебошира.

Когда 50-летнний мужчина протрезвел, в его отношении составили протокол по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).