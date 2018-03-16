Пьяный житель Екатеринбурга пытался задушить девушку-фельдшера «скорой», возбуждено уголовное дело
Екатеринбург. 16 марта.
Екатеринбург. 16 марта.
По данным полиции, бригада «скорой» прибыла ранним утром в четверг на улицу Сулимова по сообщению о нетрезвом гражданине, лежащем на земле без сознания. Врачи приняли решение отвезти его в токсикологический центр. По дороге пациент пришел в сознание и начал вести себя агрессивно.
«Он нанес несколько ударов в лицо фельдшеру, оказывавшей ему помощь, после чего принялся ее душить», — говорится в сообщении.
Врачи оттащили мужчину от
Когда 50-летнний мужчина протрезвел, в его отношении составили протокол по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Сотрудница скорой помощи написала заявление о привлечении его к уголовной ответственности. В пятницу в отношении дебошира возбудили уголовное дело по статьям 116 (побои) УК РФ и 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
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