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14:19 (мск), источник: Интерфакс

Пьяный житель Екатеринбурга пытался задушить девушку-фельдшера «скорой», возбуждено уголовное дело

Екатеринбург. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на 24-летнюю сотрудницу скорой помощи, приехавшей к нему на вызов, сообщает пресс-группа управления МВД России по городу в пятницу.

По данным полиции, бригада «скорой» прибыла ранним утром в четверг на улицу Сулимова по сообщению о нетрезвом гражданине, лежащем на земле без сознания. Врачи приняли решение отвезти его в токсикологический центр. По дороге пациент пришел в сознание и начал вести себя агрессивно.

«Он нанес несколько ударов в лицо фельдшеру, оказывавшей ему помощь, после чего принялся ее душить», — говорится в сообщении.

Врачи оттащили мужчину от девушки-медика, после чего сообщили о случившемся в органы внутренних дел. Прибывшие на место полицейские задержал дебошира.

Когда 50-летнний мужчина протрезвел, в его отношении составили протокол по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Сотрудница скорой помощи написала заявление о привлечении его к уголовной ответственности. В пятницу в отношении дебошира возбудили уголовное дело по статьям 116 (побои) УК РФ и 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

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