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14:14 (мск), источник: Om1.ru

В Омске прикрыли подпольный алкомаркет

Житель Октябрьского округа уличен в незаконной торговле не в первый раз.

Сотрудники полиции проверили торговый павильон на улице 5-й Кировской, 108, из-за многократных жалоб омичей. Хозяин магазина незаконно продавал спиртные напитки. У него не было удостоверения индивидуального предпринимателя, а на бутылках с «зельем» отсутствовали какие-либо знаки и маркировки, которые необходимо указывать по закону. Полицейские изъяли нелегальный алкоголь.

Преступника ждет административное наказание. В его отношении составлены два протокола, это «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации» и «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

По первому случаю предусмотрен штраф до 2 000 рублей, по второму до 50 000.

Отметим, что подпольный торговец уже не раз попадал в криминальные истории с подпольной торговлей. Полиция приезжала на место, изымала ящики с алкоголем, а владельцу выписывали крупный штраф. Однако спустя короткие сроки в павильоне вновь продавали спиртные напитки.

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