В Омске прикрыли подпольный алкомаркет
Житель Октябрьского округа уличен в незаконной торговле не в первый раз.
Житель Октябрьского округа уличен в незаконной торговле не в первый раз.
Сотрудники полиции проверили торговый павильон на улице 5-й Кировской, 108,
Преступника ждет административное наказание. В его отношении составлены два протокола, это «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации» и «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».
По первому случаю предусмотрен штраф до 2 000 рублей, по второму до 50 000.
Отметим, что подпольный торговец уже не раз попадал в криминальные истории с подпольной торговлей. Полиция приезжала на место, изымала ящики с алкоголем, а владельцу выписывали крупный штраф. Однако спустя короткие сроки в павильоне вновь продавали спиртные напитки.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.