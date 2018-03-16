В Омске прикрыли подпольный алкомаркет

Сотрудники полиции проверили торговый павильон на улице 5-й Кировской, 108, из-за многократных жалоб омичей. Хозяин магазина незаконно продавал спиртные напитки. У него не было удостоверения индивидуального предпринимателя, а на бутылках с «зельем» отсутствовали какие-либо знаки и маркировки, которые необходимо указывать по закону. Полицейские изъяли нелегальный алкоголь.

Преступника ждет административное наказание. В его отношении составлены два протокола, это «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации» и «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

По первому случаю предусмотрен штраф до 2 000 рублей, по второму до 50 000.