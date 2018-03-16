ДТП в Крыму: после столкновения одна из машин улетела в кювет
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в пятницу днем на трассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в пятницу днем на трассе
ДТП произошло в районе села Водное. В результате удара обе машины оказались за пределами проезжей части.
О пострадавших в аварии пока не известно, на месте работают сотрудники ГИБДД.
ДТП на трассе
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