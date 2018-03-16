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14:13 (мск), источник: РИА Крым

ДТП в Крыму: после столкновения одна из машин улетела в кювет

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в пятницу днем на трассе Симферополь-Николаевка. Как сообщают в соцсетях очевидцы, после столкновения одна из машин перевернулась.

ДТП произошло в районе села Водное. В результате удара обе машины оказались за пределами проезжей части.

О пострадавших в аварии пока не известно, на месте работают сотрудники ГИБДД.

ДТП на трассе Симферополь-Николаевка. 16 марта 2018.

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