В Белореченском районе задержали двух юношей с 60 пакетами наркотиков
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. На трассе в Белореченском районе полицейские обратили внимание на двух молодых людей, которые вели себя подозрительно.
Во время досмотра у юношей были обнаружены 60 пакетов с кристаллическим веществом. Как показала экспертиза, вещество оказалось синтетическим наркотиком общей массой 35 г.
Личности парней были установлены. Это 19-летний житель Новороссийска и его 20-летний друг из соседней республики. Юноши были заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в
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