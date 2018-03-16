Московский гость украл забытые калининградкой в банкомате деньги
Столичный житель имел возможность вернуть купюры женщине, но предпочел оставить их себе.
Столичный житель имел возможность вернуть купюры женщине, но предпочел оставить их себе.
В одном торговом центре на улице Гайдара в Калининграде одна из посетительниц решился снять немного денег со счета. Но после проведения несложной операции кредитную карточку забрала из банкомата, а вот пять тысяч рублей по рассеянности оставила в купюроприемнике.
Чужую оплошность поспешил исправить 38-летний москвич, ставший свидетелем сцены. Но догонять даму и возвращать ей деньги столичный гость не стал, а предпочел присвоить их.
Вор погорел, благодаря камерам видеонаблюдения и участковым уполномоченным полиции. И теперь может задержаться в янтарном крае на пару следующих лет.
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