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15:30 (мск), источник: Калининград.Ru

На трамвайных путях в центре Калининграда столкнулись два автомобиля

На трамвайных путях в центре Калининграда столкнулись два автомобиля. Авария произошла в пятницу, 16 марта, на улице Черняховского.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, в ДТП попали легковушка «Ауди» и микроавтобус «Мерседес Вито». На месте работают сотрудники ГИБДД.

В результате аварии трамвайные пути в направлении площади Победы оказались заблокированы.

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