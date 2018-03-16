На трамвайных путях в центре Калининграда столкнулись два автомобиля
На трамвайных путях в центре Калининграда столкнулись два автомобиля. Авария произошла в пятницу, 16 марта, на улице Черняховского.
На трамвайных путях в центре Калининграда столкнулись два автомобиля. Авария произошла в пятницу, 16 марта, на улице Черняховского.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, в ДТП попали легковушка «Ауди» и микроавтобус «Мерседес Вито». На месте работают сотрудники ГИБДД.
В результате аварии трамвайные пути в направлении площади Победы оказались заблокированы
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