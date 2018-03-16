На трамвайных путях в центре Калининграда столкнулись два автомобиля

На трамвайных путях в центре Калининграда столкнулись два автомобиля

На трамвайных путях в центре Калининграда столкнулись два автомобиля. Авария произошла в пятницу, 16 марта, на улице Черняховского.