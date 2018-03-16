В Москве на стройке Большой кольцевой линии метро труба упала на грузовик
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Труба большого диаметра рухнула на грузовую автомашину на строительной площадке третьего пересадочного контура метро на
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Труба большого диаметра рухнула на грузовую автомашину на строительной площадке третьего пересадочного контура метро на
«На строительстве третьего пересадочного контура метро по адресу Старокалужское шоссе, 62 труба упала на автомобиль «Камаз», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что погибшего водителя машины уже деблокировали спасатели. Обстоятельства ЧП выясняются.
Большая кольцевая линия на схеме метро Москвы получит 11-й номер. Сейчас этот номер у построенной почти полвека назад Каховской линии, которая в перспективе войдет в состав большого кольца метрополитена. По завершении строительства длина кольца составит около 69 километров. На новой кольцевой линии будет 18 пересечений с действующими линиями метро, семь — с радиальными направлениями железных дорог и два — с МЦК. Полностью строительство Большой кольцевой линии планируется завершить до конца 2022 года.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.