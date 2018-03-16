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14:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Дочь вице-спикера южноуральского ЗакСо утаила почти 60 миллионов

От налоговой.

Уголовное дело в отношении директора ООО УК «Челябинск-Сити» Юлии Александровой прекращено — она полностью возместила ущерб, причиненный бюджетной системе РФ. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2014—2015 годах подозреваемая представила в налоговые органы ложную информацию. Это позволило занизить сумму НДС, что повлекло уклонение от уплаты более 58,7 миллиона рублей.

Юлия Александрова является дочерью вице-спикера регионального Заксобрания Юрия Карликанова.

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