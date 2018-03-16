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15:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Краснокамска ушёл на работу и пропал

Дома мужчина не появлялся с 12 марта.

В Краснокамске разыскивают пропавшего 44-летнего мужчину. Виктор Меркушев ушёл на работу 12 марта и пропал.

«Мы с ним немного повздорили 8 марта. Он уехал в Григорьевское на четыре дня (у него там дом). В понедельник вернулся. Переоделся как обычно на работу, собрался и ушёл. Но до работы в Перми так и не доехал», — рассказывает супруга пропавшего мужчины Анастасия.

По словам женщины, раньше он никогда не уходил их дома. Мужчина работал строителем в Перми. С 12 марта он не выходит на связь ни с родными, ни с коллегами. Его телефон не отвечает.

Заявление в полицию супруга пока не написала. Женщина надеется, что муж увидит объявления о том, что его ищут, и вернётся.

12 марта он ушёл пешком из дома в микрорайоне Рейд города Краснокамска. Денег на транспорт у него с собой не было.

Виктор Мекушев был одет в горнолыжный костюм синего цвета с красными вставками, вязаную шапку с надписью «Россия», коричневые кроссовки.

Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, тёмные волосы.

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