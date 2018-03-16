Участники рок-группы «Пикник» пострадали в результате ДТП во Владимирской области
Коллектив направлялся в Рязань на концерт.
Коллектив направлялся в Рязань на концерт.
ВЛАДИМИР, 16 марта. /ТАСС/. Солисты группы «Пикник» госпитализированы после в ДТП во Владимирской области. Запланированный на 16 марта концерт коллектива в Рязанской областной филармонии отменен, сообщила ТАСС директор филармонии Елена Буняшина.
«Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области», — сказал она.
Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы.
На официальном сайте группы сообщается, что музыканты планировали после Рязани продолжить выступления в российских городах. В Калининграде группу ждали 25 марта, 29 марта — в Мурманске, 1 апреля Калининграде. Далее музыканты должны были отправится в казахстанскую Астану. «В Рязани концерт отменяется, по остальным городам мы не понимаем, все зависит от состояния», — пояснил Домбровский.
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