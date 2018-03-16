Участники рок-группы «Пикник» пострадали в результате ДТП во Владимирской области

Источник: ГУ МЧС России по Владимирской области

ВЛАДИМИР, 16 марта. /ТАСС/. Солисты группы «Пикник» госпитализированы после в ДТП во Владимирской области. Запланированный на 16 марта концерт коллектива в Рязанской областной филармонии отменен, сообщила ТАСС директор филармонии Елена Буняшина.

«Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области», — сказал она.

Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы. Виктор Домбровский представитель группы "Пикник"

На официальном сайте группы сообщается, что музыканты планировали после Рязани продолжить выступления в российских городах. В Калининграде группу ждали 25 марта, 29 марта — в Мурманске, 1 апреля Калининграде. Далее музыканты должны были отправится в казахстанскую Астану. «В Рязани концерт отменяется, по остальным городам мы не понимаем, все зависит от состояния», — пояснил Домбровский.

Глава Гусь-Хрустального района региона Владимир Кабенкин отметил, что здоровье музыкантов опасений не вызывает.

«Семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом доставлены в травматологию больницы Гусь-Хрустального. Их состояние здоровья опасений не вызывает», — сказал он.

По данным ГУ МЧС по Владимирской области, в 13:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50 километре автодороги Владимир — Тума. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.