Ущерб от деятельности трех финансовых пирамид в Татарстане — полтора миллиарда рублей
(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). Завершились следствия по трем известным финансовым пирамидам ООО «КПК РОСТ», КПКГ «Кредитный центр» и КПК «Сберфинанс». Об этом на
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