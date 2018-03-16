Ущерб от деятельности трех финансовых пирамид в Татарстане — полтора миллиарда рублей

«На сегодняшний день ущербы по финансовым пирамидам достаточно серьезные. Могу сказать, что следствие закончилось, проходит ознакомление с материалами уголовного дела. Ущерб составил 1 млрд 478 млн рублей. Потерпевшими являются 5 тысяч человек. Но на стадии предварительного расследования находятся еще 20 уголовных дел, подследственными лицами являются 32 человека. Арестованы из них 12. Ну, и рассматриваются уголовные дела в отношении представителей шести потребительских кооперативов», — рассказал Сафиуллин.