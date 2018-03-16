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15:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ущерб от деятельности трех финансовых пирамид в Татарстане — полтора миллиарда рублей

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). Завершились следствия по трем известным финансовым пирамидам ООО «КПК РОСТ», КПКГ «Кредитный центр» и КПК «Сберфинанс». Об этом на пресс-конференции, посвящённой деятельности МВД по РТ по борьбе с преступлениями в сфере экономики, сообщил начальник УЭБ и ПК МВД по РТ Ильдар Сафиуллин.

Источник: ИА Татар-информ

«На сегодняшний день ущербы по финансовым пирамидам достаточно серьезные. Могу сказать, что следствие закончилось, проходит ознакомление с материалами уголовного дела. Ущерб составил 1 млрд 478 млн рублей. Потерпевшими являются 5 тысяч человек. Но на стадии предварительного расследования находятся еще 20 уголовных дел, подследственными лицами являются 32 человека. Арестованы из них 12. Ну, и рассматриваются уголовные дела в отношении представителей шести потребительских кооперативов», — рассказал Сафиуллин.

По словам Ильдара Сафиуллина, если в 2014 году было порядка десятка таких преступлений, то в 2017 выявлено всего одно преступление — динамика положительна.

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