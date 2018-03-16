Под Самарой пьяный водитель Chevrolet Cobalt устроил массовое ДТП

В четверг, 15 марта, в 07:00, в Волжском районе, 59-летний мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet Cobalt, следуя по автодороге «Волжский-Курумоч-«Урал» со стороны Самары, на девятом километре трассы, выехал на сторону встречного движения, где столкнулся с внедорожником Chevrolet NIVA, двигавшимся во встречном направлении, который съехал в кювет.

После этого Chevrolet Cobalt столкнулся с автомашинами Mercedes ML 350 и Toyota Land Cruiser, двигавшимся во встречном направлении.

В результате автомобильной аварии водитель Chevrolet NIVA получил травмами груди и плеча. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.