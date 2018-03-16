Мошенники приговорены к срокам от 2 до 7 лет лишения свободы за инсценировку ДТП ради страховки

Источник: БЕЛТА

Обвинительный приговор в отношении 17 лиц сегодня постановил суд Ленинского района Минска. Согласно приговору суда все обвиняемые признаны виновными в мошенничестве и приговорены к различным срокам наказания.

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Два фигуранта дела приговорены к 7 годам в исправительной колонии в условиях строгого режима, с конфискацией всего имущества. Остальные получили от 5,5 до 2 лет лишения свободы. При этом шестерым из них исполнение наказания отсрочено на 2 года.

«Приговором суда в пользу потерпевших взысканы денежные средства в счет возмещения имущественного ущерба», — добавила Анастасия Шильвян.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.