Мошенники приговорены к срокам от 2 до 7 лет лишения свободы за инсценировку ДТП ради страховки

Обвинительный приговор в отношении 17 лиц сегодня постановил суд Ленинского района Минска. Согласно приговору суда все обвиняемые признаны виновными в мошенничестве и приговорены к различным срокам наказания.
Два фигуранта дела приговорены к 7 годам в исправительной колонии в условиях строгого режима, с конфискацией всего имущества. Остальные получили от 5,5 до 2 лет лишения свободы. При этом шестерым из них исполнение наказания отсрочено на 2 года.
«Приговором суда в пользу потерпевших взысканы денежные средства в счет возмещения имущественного ущерба», — добавила Анастасия Шильвян.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Как сообщалось, мошенническая схема в сфере автострахования была выявлена в Солигорске в 2016 году. Группа лиц, вступив в преступный сговор, с целью получения выплат по страховому свидетельству обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорта инсценировала ДТП. Имитируя страховые случаи путем умышленного повреждения автомобилей, фигуранты предоставляли недостоверные сведения в страховые компании и обманом получали денежные компенсации.
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