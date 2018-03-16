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15:33 (мск), источник: Tengrinews

Таксист сбил насмерть пенсионера возле подъезда в Алматы

Таксист сбил насмерть 68-летнего алматинца возле подъезда. Об этом сообщила дочь погибшего, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В СМИ женщина обратилась когда узнала о закрытии уголовного дела. По ее словам, ДТП случилось 6 августа 2017 года около 11.30 в одном из дворов Турксибского района. Как сообщила женщина, тело мужчины нашли на расстоянии около 2−2,5 от подъезда.

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«Мой отец вышел из подъезда, шел по дороге во дворе в магазин. На месте ДТП делали фотографии, на машине было разбито лобовое стекло. Если увеличить, то видно кровь на стекле», — рассказала дочь погибшего Женщина сказала, что ее отец не живет в доме, возле которого произошла трагедия. Пенсионер пришел в гости к знакомым.

«Он там не живет, пришел в гости к знакомым. Со здоровьем у отца проблем не было. Он очень активным был, машину водил. Живет с мамой и племянником, которого воспитывает. (…) Получается, что отца машина сзади сбила. У меня папа не маленького роста, у него было 1 метр 82 сантиметра. Даже если был бы кустарник, его видно было бы», — сказала женщина.

По словам женщины, она будет настаивать на наказании водителя Toyota.

«Я не знаю какой исход дела будет. Мне деньги не нужны. Я хочу, чтобы человека наказали. Я потом, может быть, предъявлю иск на оплату оградки на могилке отца», — сказала она.

Кровь на лобовом стекле. Фотографии предоставила дочь погибшего Женщина добавила, что уголовное дело было прекращено. В прокуратуре Алматы в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz подтвердили эту информацию.

«Из выводов судебной экспертизы дорожно-транспортных происшествий и транспортных средств, водитель управляя автомобилем, не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением с остановкой до линии движения пешехода. В связи с чем, 29 декабря 2017 года ДВД Алматы расследование прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. В целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, данное процессуальное решение прокуратурой Турксибского района Алматы отменено и уголовное дело возвращено в ДВД для проведения дополнительных следственных действий. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в прокуратуре Алматы.

В надзорном органе добавили, что водитель Toyota в 2005 году привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. Судимость уже погашена.

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