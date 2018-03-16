8 самых громких и странных отравлений современности
Увы, отравления ядами и другими высокотоксичными веществами всегда пользовались большой популярностью.
Увы, отравления ядами и другими высокотоксичными веществами всегда пользовались большой популярностью.
Способ избавления от врагов с помощью ядов очень удобен для отравителей, ведь раскрывать такие преступления всегда было (и остается) крайне трудно.
Представляем вам список самых таинственных и изощренных убийств, совершенных с помощью отравлений.
1. Отравление российского банкира Ивана Кивелиди Способ: высокотоксичный яд, нанесенный на трубку стационарного телефона в его офисе.
В 1995 году в офис Кивелиди проникли и нанесли на телефонную трубку яд неизвестного происхождения. В момент телефонного разговора слуховая мембрана трубки вибрировала и частицы токсичного вещества попали на кожу бизнесмена.
Первой однако умерла секретарша Кивелиди, хотя всего лишь протирала пыль в кабинете. Через два дня умер и он сам, а через полтора месяца скончался патологоанатом, производивший вскрытие банкира.
2. Отравление своей семьи Франциской Баллестерос Способ: медицинские препараты в определенных комбинациях и пропорциях.
В 1990 году Франциска Баллестерос отравила свою восьмимесячную дочь, с помощью препарата для лечения алкоголизма. Спустя 14 лет, смешав имеющиеся в доме седативные препараты, она отравила своего мужа и старшую дочь.
После их смерти женщина попыталась отравить сына, однако ему удалось выжить. Была приговорена к 84-м годам тюрьмы 26 сентября 2005 года.
3. Дело бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко Способ: радиоактивный полоний-210, подмешанный в чай.
В ноябре 2006 года в Лондоне погибает Александр Литвиненко, бывший подполковник ФСБ, являвшийся соавтором книги «ФСБ взрывает Россию» и автором книги «Лубянская преступная группировка», в которых обвиняет спецслужбы России в организации взрывов жилых домов в России 1999 года и других терактах, целью которых, по его мнению, являлся приход к власти Владимира Путина.
В результате следствия было выяснено, что Литвиненко подмешали в чай частицы радиоактивного вещества полония. Количество яда в его чашке превышало среднюю летальную дозу в 200 раз. Спустя 20 дней он скончался от лучевой болезни. Смерть Литвиненко расследовали максимально тщательно несколько не связанных друг с другом команд. По версии британской полиции, в отравлении Литвиненко виновны его знакомые Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, с которыми россиянин встречался незадолго до отравления. Британские власти потребовали экстрадировать обоих россиян, однако получили отказ. И Луговой, и Ковтун свою вину отрицают (Луговой с 2011-го — депутат Госдумы).
4. Отравление
В сентябре 2004 года кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко побывал на двух разных ужинах за один вечер. На следующий день ему стало плохо — по его мнению, на одном из мероприятий его отравили неизвестным ядом. Версия о диоксиновом отравлении возникла через неделю — после того, как у Ющенко, во время лечения в австрийской клинике, возникла асимметрия лица — внешние признаки диоксиновой интоксикации. Политику удалось выжить, однако его лицо навсегда осталось покрытым рубцами.
5. Убийство Ким Чон Нама Способ: платок с
13 февраля 2017 года в малазийском аэропорту к брату северокорейского лидера подошли две девушки. Первая его отвлекала, а вторая накинула на лицо платок с ядом VX. Через 15 минут после этого Ким Чон Нам скончался.
6. Убийство мужчин Эльфридой Блауэнштайнер по кличке «Черная вдова» Способ: комбинация средств для понижения сахара в крови и антидепрессантов.
Эльфрида давала объявления в газету о поиске больных, нуждающихся в уходе. Находя богатого клиента, «Черная вдова» отравляла его и присваивала богатства себе. Таким образом женщина убила трех мужчин, после чего была поймана и получила пожизненный срок в 1997 году.
7. Отравление бывшего
3 февраля 2005 года в съемной грузинской квартире нашли мертвого Зураба Жванию. Грузинская версия говорит о том, что отравление произошло
8. Отравление двух канадских туристок в Тайланде Способ: неизвестный яд в пляжном коктейле.
В июне 2012 года на тайских островах Фи Фи были найдены тела двух канадских сестер, приехавших отдохнуть в экзотическую страну. Официальная версия полиции склоняется к тому, что девушек отравили веществом под названием диэтилтолуамид, которое является популярным ингредиентом в местных коктейлях.
Версия американской журналистки Деборы Блюм иная. Она считает, что девушки не могли быть единственными, кто умер от этого ингредиента. Скорее всего их
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