Избитый в пермском клубе DJ Smash раскрыл новые детали

«Дело идет, но как выяснилось этот процесс не такой быстрый как в телешоу, хотя все кто им занимаются — работают на совесть: появляются новые свидетели, готовится экспертиза, вскрываются новые факты. Даю вам слово что это дело я не оставлю, сколько бы сил, средств, людей и работы на это не потребовалось. Виновные будут наказаны по всей строгости закона и это дело будет служить примером работы уголовной системы нашей страны и возможно сможет предотвратить подобные случаю в будущем», — написал музыкант в соцсети Instagram (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).