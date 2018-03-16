Избитый в пермском клубе DJ Smash раскрыл новые детали
Появились новые свидетели.
Появились новые свидетели.
Избитый в пермском ночном клубе DJ Smash (Андрей Ширман) рассказал, что в ходе расследования уголовного дела появились новые свидетели, передает «Уралинформбюро».
«Дело идет, но как выяснилось этот процесс не такой быстрый как в телешоу, хотя все кто им занимаются — работают на совесть: появляются новые свидетели, готовится экспертиза, вскрываются новые факты. Даю вам слово что это дело я не оставлю, сколько бы сил, средств, людей и работы на это не потребовалось. Виновные будут наказаны по всей строгости закона и это дело будет служить примером работы уголовной системы нашей страны и возможно сможет предотвратить подобные случаю в будущем», — написал музыкант в соцсети Instagram (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).
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