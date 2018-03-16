Адвокат из Волгограда попалась на афере с получением субсидии

План созрел у нее в августе 2014-го. Женщина уговорила свою подругу формально стать директором фирмы, которую она организовала. Подруга согласилась, при этом хозяйственную и финансовую деятельность конторы подозреваемая вела сама по доверенности. За несколько месяцев — с сентября по ноябрь 2014 года — аферистка изготовила от имени подруги липовые документы о заключении контракта (договора на поставку строительных материалов и их оплате). Потом эти документы волгоградка предоставила в региональный комитет экономики на получение субсидии на развитие малого и среднего предпринимательства. В декабре 2014-го на счет фирмы перечислили 300 тысяч рублей, которыми мошенница распорядилась по собственному усмотрению. Кстати, адвокатом на тот момент женщина еще не была.