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16:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Адвокат из Волгограда попалась на афере с получением субсидии

Волгоградка, которая нынче работает адвокатом, попалась на подделке документов для получения субсидии.

Источник: Комсомольская правда

План созрел у нее в августе 2014-го. Женщина уговорила свою подругу формально стать директором фирмы, которую она организовала. Подруга согласилась, при этом хозяйственную и финансовую деятельность конторы подозреваемая вела сама по доверенности. За несколько месяцев — с сентября по ноябрь 2014 года — аферистка изготовила от имени подруги липовые документы о заключении контракта (договора на поставку строительных материалов и их оплате). Потом эти документы волгоградка предоставила в региональный комитет экономики на получение субсидии на развитие малого и среднего предпринимательства. В декабре 2014-го на счет фирмы перечислили 300 тысяч рублей, которыми мошенница распорядилась по собственному усмотрению. Кстати, адвокатом на тот момент женщина еще не была.

Аферу вскрыли сотрудники регионального УФСБ. А следователи СУ СК по региону завели на нее уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере».

По ходатайству следователя адвокат по решению суда находится под домашним арестом. Женщина свою вину не признает, уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по региону. Расследование продолжается.

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