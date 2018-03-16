Две женщины обокрали пенсионерку, представившись сотрудницами соцслужбы

По версии следствия, 16 февраля они, представившись работницами социальной службы, похитили из квартиры 81-летней жительницы пос. Новосемейкино 30 тыс. рублей.

Приметы подозреваемых: худощавое телосложение, были одеты в болоньевые черные куртки до колен с капюшоном. Одна из подозреваемых носит очки в черной оправе.