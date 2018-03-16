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15:40 (мск), источник: Volga News

Две женщины обокрали пенсионерку, представившись сотрудницами соцслужбы

В Красноярском районе полиция разыскивает двух женщин славянской внешности по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 16 февраля они, представившись работницами социальной службы, похитили из квартиры 81-летней жительницы пос. Новосемейкино 30 тыс. рублей.

Приметы подозреваемых: худощавое телосложение, были одеты в болоньевые черные куртки до колен с капюшоном. Одна из подозреваемых носит очки в черной оправе.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых или опознал их, полиция просит обращаться по телефону дежурной части отдела МВД России по Красноярскому району 8 (84657) 2−13−78 или 02 (102 — с мобильного).

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