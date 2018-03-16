Двух лосей незаконно убили в Богородском районе. Об этом сообщает комитет госохотнадзора по Нижегородской области.



Место незаконного отстрела двух лосей обнаружено во время надзорных мероприятий в 1,8 км от деревни Победиха в пойме реки Черная. Лоси вывезены на территорию Павловского района в деревню Чмутово.



Проводится доследственная проверка. Виновным грозит привлечение к уголовной ответственности и выплата ущерба, причиненного объектам животного мира, на сумму до 480 тысяч рублей.



Госохотнадзор напоминает нижегородцам, что с 1 марта на территории региона запрещена охота на все виды животных. Работают антибраконьерские группы.



Ранее сообщалось о том, что на 120 тысяч рублей оштрафовали браконьера за убийство лося в Борском районе.



