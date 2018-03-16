Двух лосей незаконно убили в Богородском районе
С 1 марта с Нижегородской области запрещена охота на все виды животных.
С 1 марта с Нижегородской области запрещена охота на все виды животных.
Двух лосей незаконно убили в Богородском районе. Об этом сообщает комитет госохотнадзора по Нижегородской области.
Место незаконного отстрела двух лосей обнаружено во время надзорных мероприятий в 1,8 км от деревни Победиха в пойме реки Черная. Лоси вывезены на территорию Павловского района в деревню Чмутово.
Проводится доследственная проверка. Виновным грозит привлечение к уголовной ответственности и выплата ущерба, причиненного объектам животного мира, на сумму до 480 тысяч рублей.
Госохотнадзор напоминает нижегородцам, что с 1 марта на территории региона запрещена охота на все виды животных. Работают антибраконьерские группы.
Ранее сообщалось о том, что на 120 тысяч рублей оштрафовали браконьера за убийство лося в Борском районе.
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