Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Акушерка сама провела себе кесарево (фото)
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Королева Елизавета дала согласие на брак принца Гарри и Маркл
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16:04 (мск), источник: Newsroom24.ru

Двух лосей незаконно убили в Богородском районе

С 1 марта с Нижегородской области запрещена охота на все виды животных.

Двух лосей незаконно убили в Богородском районе. Об этом сообщает комитет госохотнадзора по Нижегородской области.

Место незаконного отстрела двух лосей обнаружено во время надзорных мероприятий в 1,8 км от деревни Победиха в пойме реки Черная. Лоси вывезены на территорию Павловского района в деревню Чмутово.

Проводится доследственная проверка. Виновным грозит привлечение к уголовной ответственности и выплата ущерба, причиненного объектам животного мира, на сумму до 480 тысяч рублей.

Госохотнадзор напоминает нижегородцам, что с 1 марта на территории региона запрещена охота на все виды животных. Работают антибраконьерские группы.

Ранее сообщалось о том, что на 120 тысяч рублей оштрафовали браконьера за убийство лося в Борском районе.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Нижнем Новгороде продолжают встречать Новый год
Автозаводский район остался без воды 15 марта
Лавров: Москва предоставила все материалы по «делу Скрипаля»
Украина назвала срок разрыва экономических связей с Россией
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб
Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
Канатная дорога в Гудаури вышла из строя, есть пострадавшие
Пластик нашли в бутилированной воде: ВОЗ начинает расследование
Кардиологи оспорили «парадокс ожирения»
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД Вопрос об ужесточении наказания для водителей за подобного рода нарушение обсуждается уже три года
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь