В ДТП под Барановичами погиб водитель и пострадала его супруга

Данный инцидент произошел около трех часов ночи с четверга на пятницу шестнадцатого марта. За рулем автомобиля марки Renault находился житель Барановичей. На закруглении дороги он неверно выбрал скорость и потерял управление. Машину занесло на обочину, после чего его еще около семидесяти метров несло юзом и автомобиль опрокинулся. В результате удара машина буквально развалилась на несколько частей — у нее отвалились элементы кузова и двигатель. Всех, кто находился в машине, выбросило из нее.