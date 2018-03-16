В ДТП под Барановичами погиб водитель и пострадала его супруга
В Барановичском районе в результате
В Барановичском районе в результате
Данный инцидент произошел около трех часов ночи с четверга на пятницу шестнадцатого марта. За рулем автомобиля марки Renault находился житель Барановичей. На закруглении дороги он неверно выбрал скорость и потерял управление. Машину занесло на обочину, после чего его еще около семидесяти метров несло юзом и автомобиль опрокинулся. В результате удара машина буквально развалилась на несколько частей — у нее отвалились элементы кузова и двигатель. Всех, кто находился в машине, выбросило из нее.
Водитель скончался на месте, а его тридцатилетняя супруга получила различные тяжелые повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Известно, что в момент аварии она была пьяна. Ремнями безопасности ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты.
По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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