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15:47 (мск), источник: БЕЛТА

В ДТП под Барановичами погиб водитель и пострадала его супруга

В Барановичском районе в результате дорожно-транспортного происшествия скончался молодой мужчина в возрасте двадцати пяти лет, его тридцатилетняя жена с различными повреждениями госпитализирована в больницу, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Данный инцидент произошел около трех часов ночи с четверга на пятницу шестнадцатого марта. За рулем автомобиля марки Renault находился житель Барановичей. На закруглении дороги он неверно выбрал скорость и потерял управление. Машину занесло на обочину, после чего его еще около семидесяти метров несло юзом и автомобиль опрокинулся. В результате удара машина буквально развалилась на несколько частей — у нее отвалились элементы кузова и двигатель. Всех, кто находился в машине, выбросило из нее.

Водитель скончался на месте, а его тридцатилетняя супруга получила различные тяжелые повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Известно, что в момент аварии она была пьяна. Ремнями безопасности ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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