Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшую 13-летнюю Кристину Васину нашли в Нижнем Новгороде

Девочку заметили полицейские на проспекте Гагарина.

Пропавшая 13-летняя Кристина В. нашлась в Нижнем Новгороде — жизни и здоровью девочки сейчас ничто не угрожает. Местонахождение школьницы было установлено в ходе доследственной проверки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, Кристина пропала около шести часов вечера в четверг, 15 марта 2018 года — девочка ушла гулять из своего дома на бульваре 60 лет Октября в Советском районе, где проживала со своим дедушкой и его семьей, и не вернулась. В тот же день родственникам девочки стало известно о том, что Кристина прогуляла школу.

Днем 16 марта в ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли пропавшую девочку на проспекте Гагарина.

— В ближайшее время школьница будет доставлена к следователям, которые выяснят все обстоятельства ее отсутствия. Проведение проверки продолжается, — отметили в СУ СКР по Нижегородской области.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром
Кто мешает сделать дороги лучше
Лавров: Москва предоставила все материалы по «делу Скрипаля»
Украина назвала срок разрыва экономических связей с Россией
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб
Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
Канатная дорога в Гудаури вышла из строя, есть пострадавшие
Пластик нашли в бутилированной воде: ВОЗ начинает расследование
Кардиологи оспорили «парадокс ожирения»
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД Вопрос об ужесточении наказания для водителей за подобного рода нарушение обсуждается уже три года
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь