Пропавшую 13-летнюю Кристину Васину нашли в Нижнем Новгороде

Пропавшая 13-летняя Кристина В. нашлась в Нижнем Новгороде — жизни и здоровью девочки сейчас ничто не угрожает. Местонахождение школьницы было установлено в ходе доследственной проверки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, Кристина пропала около шести часов вечера в четверг, 15 марта 2018 года — девочка ушла гулять из своего дома на бульваре 60 лет Октября в Советском районе, где проживала со своим дедушкой и его семьей, и не вернулась. В тот же день родственникам девочки стало известно о том, что Кристина прогуляла школу.