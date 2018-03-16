Пропавшую 13-летнюю Кристину Васину нашли в Нижнем Новгороде
Девочку заметили полицейские на проспекте Гагарина.
Девочку заметили полицейские на проспекте Гагарина.
Пропавшая 13-летняя Кристина В. нашлась в Нижнем Новгороде — жизни и здоровью девочки сейчас ничто не угрожает. Местонахождение школьницы было установлено в ходе доследственной проверки, сообщает
Напомним, Кристина пропала около шести часов вечера в четверг, 15 марта 2018 года — девочка ушла гулять из своего дома на бульваре 60 лет Октября в Советском районе, где проживала со своим дедушкой и его семьей, и не вернулась. В тот же день родственникам девочки стало известно о том, что Кристина прогуляла школу.
Днем 16 марта в ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли пропавшую девочку на проспекте Гагарина.
— В ближайшее время школьница будет доставлена к следователям, которые выяснят все обстоятельства ее отсутствия. Проведение проверки продолжается, — отметили в СУ СКР по Нижегородской области.
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