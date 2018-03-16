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16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске вспыхнула маршрутка с пассажирами

Транспорт загорелся в Металлургическом районе.

Маршрутка заполыхала в пятницу, 15 марта, в 16.30 на остановке «Улица Черкасская», что в Металлургическом районе. Дым был такой густой, что его видели над домами жильцы окрестных кварталов.

Автохламом в Челябинске, который почему-то называется маршрутным такси, пользоваться все опаснее. ДТП с микроавтобусами, управляемыми неизвестно кем, случаются чуть не каждую неделю. И вот еще одна напасть — возгорания.

Как часто машины проходят техосмотр? Кто их обслуживает? Ответов, увы, нет. Но, скорее всего, горожане и не пользовались бы этим диким видом транспорта, если бы муниципальный общественный транспорт присутствовал в должном количестве, был бы комфортен и ходил бы по расписанию.

Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило в 16.30. К месту ЧП немедленно выехали спасатели.

На данный момент пожар потушен. Известно, что в момент возгорания в салоне было четыре пассажира, но они вовремя покинули машину. Пострадавших нет.

По предварительным данным, огонь пошел из моторного отсека. Скорее всего, машина была не новой. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

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