В Челябинске вспыхнула маршрутка с пассажирами
Транспорт загорелся в Металлургическом районе.
Маршрутка заполыхала в пятницу, 15 марта, в 16.30 на остановке «Улица Черкасская», что в Металлургическом районе. Дым был такой густой, что его видели над домами жильцы окрестных кварталов.
Автохламом в Челябинске, который
Как часто машины проходят техосмотр? Кто их обслуживает? Ответов, увы, нет. Но, скорее всего, горожане и не пользовались бы этим диким видом транспорта, если бы муниципальный общественный транспорт присутствовал в должном количестве, был бы комфортен и ходил бы по расписанию.
Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в
На данный момент пожар потушен. Известно, что в момент возгорания в салоне было четыре пассажира, но они вовремя покинули машину. Пострадавших нет.
По предварительным данным, огонь пошел из моторного отсека. Скорее всего, машина была не новой. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.