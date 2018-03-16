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19:27 (мск), источник: Водитель Петербурга

Пьяного лихача в Петербурге ловили щитом из полицейской машины

Ночью 16 марта полицейские Петербурга ловили пьяного лихача на внедорожнике. Стражам порядка пришлось даже подставить под удар служебную машину.

Источник: 78.мвд.рф

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 3 часов ночи на пересечении 2-й Березовой и Большой аллей патрулировавший город инспектор ДПС заметил автомобиль Great Wall, который грубо нарушал ПДД. Два наряда ГИБДД начали преследовать нарушителя. Водитель же требования полицейских остановиться игнорировал и только прибавил газу, пытаясь скрыться.

Чтобы остановить нарушителя, старший инспектор ГИБДД на служебной «Ладе» перегородил проезжую часть, но водитель «Грейт Волл» и не подумал остановиться. Протаранив служебную машину он все-таки скрылся с места аварии.

В конце концов погоня закончилась у дома 7 по Сердобольской улице. Полицейские остановили внедорожник и задержали нарушителя. Им оказался 25-летний местный житель, он был пьян.

«Гонщика» доставили в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ за «пьяную езду». По факту ДТП с полицейской машиной ведется служебная проверка.

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