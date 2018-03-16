Пьяного лихача в Петербурге ловили щитом из полицейской машины
Ночью 16 марта полицейские Петербурга ловили пьяного лихача на внедорожнике. Стражам порядка пришлось даже подставить под удар служебную машину.
Ночью 16 марта полицейские Петербурга ловили пьяного лихача на внедорожнике. Стражам порядка пришлось даже подставить под удар служебную машину.
Как сообщает
Чтобы остановить нарушителя, старший инспектор ГИБДД на служебной «Ладе» перегородил проезжую часть, но водитель «Грейт Волл» и не подумал остановиться. Протаранив служебную машину он
В конце концов погоня закончилась у дома 7 по Сердобольской улице. Полицейские остановили внедорожник и задержали нарушителя. Им оказался 25-летний местный житель, он был пьян.
«Гонщика» доставили в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ за «пьяную езду». По факту ДТП с полицейской машиной ведется служебная проверка.
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