Пьяного лихача в Петербурге ловили щитом из полицейской машины

Источник: 78.мвд.рф

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 3 часов ночи на пересечении 2-й Березовой и Большой аллей патрулировавший город инспектор ДПС заметил автомобиль Great Wall, который грубо нарушал ПДД. Два наряда ГИБДД начали преследовать нарушителя. Водитель же требования полицейских остановиться игнорировал и только прибавил газу, пытаясь скрыться.

Чтобы остановить нарушителя, старший инспектор ГИБДД на служебной «Ладе» перегородил проезжую часть, но водитель «Грейт Волл» и не подумал остановиться. Протаранив служебную машину он все-таки скрылся с места аварии.

В конце концов погоня закончилась у дома 7 по Сердобольской улице. Полицейские остановили внедорожник и задержали нарушителя. Им оказался 25-летний местный житель, он был пьян.