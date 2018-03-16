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16:24 (мск), источник: Om1.ru

В тройном ДТП в центре Омска пострадали три человека

Авария случилась во время неудачного маневра на перекрестке улиц Жукова и Звездова.

Сегодня утром произошла тройная авария на улице Маршала Жукова. 58-летний водитель Toyota Corolla при попытке совершить левый поворот на улицу Звездова врезался в автомобиль Lifan. После удара Toyota отбросило, и она столкнулась с Lexus, ехавшим по улице Звездова.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель Toyota и его 22-летняя пассажирка, а также 32-летняя женщина, ехавшая в автомобиле Lifan. Все они обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном УГИБДД.

По факту происшествия проводится проверка.

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