В тройном ДТП в центре Омска пострадали три человека
Авария случилась во время неудачного маневра на перекрестке улиц Жукова и Звездова.
Авария случилась во время неудачного маневра на перекрестке улиц Жукова и Звездова.
Сегодня утром произошла тройная авария на улице Маршала Жукова. 58-летний водитель Toyota Corolla при попытке совершить левый поворот на улицу Звездова врезался в автомобиль Lifan. После удара Toyota отбросило, и она столкнулась с Lexus, ехавшим по улице Звездова.
В результате ДТП пострадали три человека: водитель Toyota и его 22-летняя пассажирка, а также 32-летняя женщина, ехавшая в автомобиле Lifan. Все они обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном УГИБДД.
По факту происшествия проводится проверка.
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