В тройном ДТП в центре Омска пострадали три человека

Сегодня утром произошла тройная авария на улице Маршала Жукова. 58-летний водитель Toyota Corolla при попытке совершить левый поворот на улицу Звездова врезался в автомобиль Lifan. После удара Toyota отбросило, и она столкнулась с Lexus, ехавшим по улице Звездова.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель Toyota и его 22-летняя пассажирка, а также 32-летняя женщина, ехавшая в автомобиле Lifan. Все они обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном УГИБДД.