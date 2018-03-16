Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Акушерка сама провела себе кесарево (фото)
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
Королева Елизавета дала согласие на брак принца Гарри и Маркл
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП
Гаишники получат новую форму (удобную)
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Венере Милосской сделали протезы
16:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В Шахтах осудят экс-инспектора ДПС, по вине которого погибла девушка

В Шахтах утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего экс-инспектора ДПС, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ, об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

По информации ведомства, в начале октября 2017 года пьяный полицейский выехал на встречную полосу движения и попал в ДТП. От столкновения погибла 24-летняя пассажирка его машины, а пассажира другой иномарки с травмами доставили в больницу.

Уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщили в прокуратуре региона.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Алкогольные заводы приостанавливают работу
В какие цвета перекрасят дорожные разметки
СКР возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль
Песков ответил на упоминание Путина в связи с «делом Скрипаля»
Глобальное потепление «утопит» дома свыше 5 миллионов людей
Украина назвала срок разрыва экономических связей с Россией
Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб
Путин заявил о начале работы над новой редакцией майских указов
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь