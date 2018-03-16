В Шахтах осудят экс-инспектора ДПС, по вине которого погибла девушка
В Шахтах утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего
В Шахтах утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего
По информации ведомства, в начале октября 2017 года пьяный полицейский выехал на встречную полосу движения и попал в ДТП. От столкновения погибла 24-летняя пассажирка его машины, а пассажира другой иномарки с травмами доставили в больницу.
Уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщили в прокуратуре региона.
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