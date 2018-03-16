Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Группа «Пикник» разбилась в ДТП
Гаишники получат новую форму (удобную)
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Венере Милосской сделали протезы
16:42 (мск), источник: Prokazan.ru

В трех районах Казани превышен уровень формальдегида в воздухе

Пункты наблюдений Гидрометцентра РТ зафиксировали повышенное содержание формальдегида в воздухе в Кировском, Московском и Вахитовском районах Казани, передает «Коммерсантъ».

Источник: Prokazan.ru

Так, согласно мониторингу, уровень формальдегида в воздухе возле Порохового воздуха превышен в 4 раза. На Горьковском шоссе, улицах Декабристов и Татарстан, а также возле санатория «Казанский» показатель превышен в 2 раза.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Ново-Савиновском, Авиастроительном и Советском районах Казани 1 марта утром оказалась превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота в воздухе. Диоксид азота образуется при пожарах и сжигании мусора.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В СИЗО покончил с собой подозреваемый в убийстве нижнекамской лыжницы
СКР возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль
Песков ответил на упоминание Путина в связи с «делом Скрипаля»
Глобальное потепление «утопит» дома свыше 5 миллионов людей
Украина назвала срок разрыва экономических связей с Россией
Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб
Путин заявил о начале работы над новой редакцией майских указов
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь