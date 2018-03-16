В трех районах Казани превышен уровень формальдегида в воздухе
Пункты наблюдений Гидрометцентра РТ зафиксировали повышенное содержание формальдегида в воздухе в Кировском, Московском и Вахитовском районах Казани, передает «Коммерсантъ».
Пункты наблюдений Гидрометцентра РТ зафиксировали повышенное содержание формальдегида в воздухе в Кировском, Московском и Вахитовском районах Казани, передает «Коммерсантъ».
Так, согласно мониторингу, уровень формальдегида в воздухе возле Порохового воздуха превышен в 4 раза. На Горьковском шоссе, улицах Декабристов и Татарстан, а также возле санатория «Казанский» показатель превышен в 2 раза.
Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в
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