Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром

Источник: 33.мвд.рф

Как сообщает региональная полиция, около полудня на 50 километре автодороги Владимир — Тума водитель кроссовера Honda CR-V выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом и микроавтобусом Volkswagen. В аварии получили ранения семь человек.

По данным СМИ, в микроавтобусе Volkswagen находились музыканты популярной рок-группы «Пикник», они направлялись на концерт в Рязань. Из-за ДТП шоу отменили. Артистов с травмами госпитализировали.