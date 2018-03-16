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17:36 (мск), источник: Фонтанка

Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром

Участники группы «Пикник» госпитализированы с травмами после аварии во Владимирской области днём 16 марта.

Источник: 33.мвд.рф

Как сообщает региональная полиция, около полудня на 50 километре автодороги Владимир — Тума водитель кроссовера Honda CR-V выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом и микроавтобусом Volkswagen. В аварии получили ранения семь человек.

По данным СМИ, в микроавтобусе Volkswagen находились музыканты популярной рок-группы «Пикник», они направлялись на концерт в Рязань. Из-за ДТП шоу отменили. Артистов с травмами госпитализировали.

Группа «Пикник» образована в 1978 году в Ленинграде, первый альбом музыканты записали в 1982 году. С тех пор коллектив выпустил 22 студийных альбома.

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