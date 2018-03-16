Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром
Участники группы «Пикник» госпитализированы с травмами после аварии во Владимирской области днём 16 марта.
Участники группы «Пикник» госпитализированы с травмами после аварии во Владимирской области днём 16 марта.
Как сообщает региональная полиция, около полудня на 50 километре автодороги Владимир — Тума водитель кроссовера Honda
По данным СМИ, в микроавтобусе Volkswagen находились музыканты популярной
Группа «Пикник» образована в 1978 году в Ленинграде, первый альбом музыканты записали в 1982 году. С тех пор коллектив выпустил 22 студийных альбома.
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