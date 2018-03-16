Полиция Воронежской области нашла пропавшую 15 лет назад девушку
Студентка поругалась с родителями и уехала в Москву.
Студентка поругалась с родителями и уехала в Москву.
Полиция Воронежской области нашла пропавшую 15 лет назад студентку. В 2002 году девушка тайно уехала в Москву, поругавшись с родителями, сообщила
В полицию Острогожска 15 лет назад обратилась жительница Белгородской области. Она сообщила, что ее дочь, которая училась в медицинском колледже, пропала, оставив в общежитии документы и вещи. Найти девушку не удалось. В 2003 году по факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установить местонахождение теперь уже 34-летней женщины сотрудникам полиции и следователями СУ СКР региона удалось лишь сейчас. Выяснилось, что пропавшая уехала в Москву к своему знакомому после ссоры с родителями. Родственники предъявляли ей претензии по поводу поведения и плохих оценок. С тех пор девушка не общалась ни с кем из знакомых и родственников.
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