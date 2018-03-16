Полиция Воронежской области нашла пропавшую 15 лет назад девушку

Полиция Воронежской области нашла пропавшую 15 лет назад студентку. В 2002 году девушка тайно уехала в Москву, поругавшись с родителями, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу, 16 марта.

В полицию Острогожска 15 лет назад обратилась жительница Белгородской области. Она сообщила, что ее дочь, которая училась в медицинском колледже, пропала, оставив в общежитии документы и вещи. Найти девушку не удалось. В 2003 году по факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).