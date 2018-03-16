Улицу Савушкина в Петербурге затопило и заволокло паром

На улице Савушкина прорвало трубу с горячей водой, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Коммунальная авария произошла 16 марта у дома № 137/2.

По словам очевидцев, двор вместе с припаркованными автомобилями затопило кипятком и заволокло паром. Батареи в доме остыли. «Из подъездов не выйти», — написали жильцы в социальных сетях.