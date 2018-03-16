Улицу Савушкина в Петербурге затопило и заволокло паром
Люди не могли выйти на улицу из своих парадных.
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Люди не могли выйти на улицу из своих парадных.
На улице Савушкина прорвало трубу с горячей водой, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Коммунальная авария произошла 16 марта у дома № 137/2.
По словам очевидцев, двор вместе с припаркованными автомобилями затопило кипятком и заволокло паром. Батареи в доме остыли. «Из подъездов не выйти», — написали жильцы в социальных сетях.
В настоящее время на месте работает аварийная бригада. Последствия аварии будут устранены в ближайшее время. Тепло в дом на Савушкина уже вернулось.
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