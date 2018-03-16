Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Венере Милосской сделали протезы
17:10 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Улицу Савушкина в Петербурге затопило и заволокло паром

Люди не могли выйти на улицу из своих парадных.

На улице Савушкина прорвало трубу с горячей водой, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Коммунальная авария произошла 16 марта у дома № 137/2.

По словам очевидцев, двор вместе с припаркованными автомобилями затопило кипятком и заволокло паром. Батареи в доме остыли. «Из подъездов не выйти», — написали жильцы в социальных сетях.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада. Последствия аварии будут устранены в ближайшее время. Тепло в дом на Савушкина уже вернулось.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Всегда говори «да». Что нельзя запрещать своему ребенку
СКР возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль
Песков ответил на упоминание Путина в связи с «делом Скрипаля»
Глобальное потепление «утопит» дома свыше 5 миллионов людей
Украина назвала срок разрыва экономических связей с Россией
Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб
Путин заявил о начале работы над новой редакцией майских указов
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь