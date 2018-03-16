В Волгограде к длительным срокам приговорены 8 наркоторговцев

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь областной прокуратуры Оксана Черединина, члены преступного сообщества через интернет-магазины сбывали синтетические наркотики в особо крупных размерах на территории городов Якутска, Южно-Сахалинска, Ставрополя и Волгограда. Оборот денежных средств от продажи наркотиков превысил 200 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов изъято свыше 50 кг синтетических наркотиков.

Суд приговорил участников преступной организации к наказанию в виде лишения свободы на срок от 9 до 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.