В Волгограде к длительным срокам приговорены 8 наркоторговцев
Ворошиловский райсуд Волгограда вынес приговор 8 жителям Волгограда, Курска и Якутска. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств на территории различных регионов РФ.
Ворошиловский райсуд Волгограда вынес приговор 8 жителям Волгограда, Курска и Якутска. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств на территории различных регионов РФ.
Как сообщила РИАЦ
В рамках расследования уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов изъято свыше 50 кг синтетических наркотиков.
Суд приговорил участников преступной организации к наказанию в виде лишения свободы на срок от 9 до 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
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