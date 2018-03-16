Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли промах с ультиматумом к РФ: Мей просчиталась
Ловушка арбитража: РФ поставила Украину перед «газовой дилеммой»
Беременная Ева Лонгория забывает, что ждет ребенка
Минобороны сделало заявление после предложения РФ «заткнуться»
Ксения Бородина ищет невесту «живому Кену»
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
Лариса Гузеева позирует в сугробе
Валерий Меладзе не щадит себя на тренировках
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
18:06 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде к длительным срокам приговорены 8 наркоторговцев

Ворошиловский райсуд Волгограда вынес приговор 8 жителям Волгограда, Курска и Якутска. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств на территории различных регионов РФ.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь областной прокуратуры Оксана Черединина, члены преступного сообщества через интернет-магазины сбывали синтетические наркотики в особо крупных размерах на территории городов Якутска, Южно-Сахалинска, Ставрополя и Волгограда. Оборот денежных средств от продажи наркотиков превысил 200 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов изъято свыше 50 кг синтетических наркотиков.

Суд приговорил участников преступной организации к наказанию в виде лишения свободы на срок от 9 до 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Волгоградской области предпринимательству обучат более 1500 будущих молодых бизнесменов
СКР возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль
Петр Порошенко объявил о завершении режима АТО в Донбассе
Глобальное потепление «утопит» дома свыше 5 миллионов людей
Никакой бессонницы: музыкант решил вечную проблему человечества
Песков ответил на упоминание Путина в связи с «делом Скрипаля»
Пластик нашли в бутилированной воде: ВОЗ начинает расследование
Путин заявил о начале работы над новой редакцией майских указов
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь