В Новопокровском районе при пожаре погибли два человека
Сообщение о возгорании в частном доме в станице Новопокровской поступило в МЧС 16 марта в 6:50.
Сообщение о возгорании в частном доме в станице Новопокровской поступило в МЧС 16 марта в 6:50.
На место выехали две единицы техники и восемь человек личного состава. По прибытию пожарные установили, что в доме горят вещи и мебель. В 6:59 огонь локализовали, в 7:06 — ликвидировали. Площадь пожара составила 10 кв. м, сообщили
По предварительным данным, после тушения в доме обнаружили тела мужчины и женщины. По факту произошедшего в СК начали доследственную проверку.
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