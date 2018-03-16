В Новопокровском районе при пожаре погибли два человека

На место выехали две единицы техники и восемь человек личного состава. По прибытию пожарные установили, что в доме горят вещи и мебель. В 6:59 огонь локализовали, в 7:06 — ликвидировали. Площадь пожара составила 10 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.