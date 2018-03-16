«Ягуар» не пропустил трамвай в центре Краснодара
Краснодар. 16 марта — Новая Кубань.
Краснодар. 16 марта — Новая Кубань.
Столкновение произошло на ул. Коммунаров в районе ТЦ «Центр города» Кадры с места событий опубликованы в социальных сетях.
На фото видно, что при совершении маневра поворота или разворота «Ягуар» не уступил дорогу движущемуся по маршруту № 2 трамваю.
Кроме транспортных средств в результате ДТП никто не пострадал. Интересно отметить, что несмотря на то, что участником аварии является элитный седан, стоимость ущерба, причиненного ТС, скорее всего будет равной, так как цена трамвая вряд ли ниже.
Время простоя движения общественного транспорта составило 12 минут. Последствия столкновения были оперативно ликвидированы.
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