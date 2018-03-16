В Воронеже маршрутка сбила пешехода у остановки
Очевидцы спорят по поводу того, где именно находился пешеход.
Очевидцы спорят по поводу того, где именно находился пешеход.
16 марта на Ленинском проспекте у остановки «Димитрова» произошла авария с участием маршрутки. Водитель автобуса сбил пешехода. К счастью, тот не получил серьезных травм.
Очевидцы спорят по поводу того, где именно находился пешеход.
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