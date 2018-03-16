В Воронеже маршрутка сбила пешехода у остановки

16 марта на Ленинском проспекте у остановки «Димитрова» произошла авария с участием маршрутки. Водитель автобуса сбил пешехода. К счастью, тот не получил серьезных травм.

Очевидцы спорят по поводу того, где именно находился пешеход. Кто-то говорит, что мужчина стоял прямо на проезжей части, выйдя вперед в ожидании автобуса. Другие отмечают, что авария произошла на обочине вблизи тротуара. Выяснить единственную верную версию предстоит сотрудникам ГИБДД.