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18:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже маршрутка сбила пешехода у остановки

Очевидцы спорят по поводу того, где именно находился пешеход.

16 марта на Ленинском проспекте у остановки «Димитрова» произошла авария с участием маршрутки. Водитель автобуса сбил пешехода. К счастью, тот не получил серьезных травм.

Очевидцы спорят по поводу того, где именно находился пешеход. Кто-то говорит, что мужчина стоял прямо на проезжей части, выйдя вперед в ожидании автобуса. Другие отмечают, что авария произошла на обочине вблизи тротуара. Выяснить единственную верную версию предстоит сотрудникам ГИБДД.

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