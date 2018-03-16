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17:14 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СКР возбудил дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве Николая Глушкова

По факту покушения на убийство дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СКР.

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10
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10
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После отравления в британском городе Солсбери дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СКР. Дело возбуждено по ч.3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

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Кроме того, СКР начал расследовать убийство бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, тело которого нашли в его доме в Лондоне 12 марта.

Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери, сейчас они находятся в коме. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. По ее словам, господин Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в РФ нервно-паралитическим веществом военного происхождения под названием «Новичок». В российском МИДе отрицают существование программы по разработке отравляющего вещества.

Сегодня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что атака на бывшего полковника ГРУ была совершена по указанию президента России Владимира Путина. В Кремле заявление господина Джонсона сочли неподобающим.

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