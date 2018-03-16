СКР возбудил дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве Николая Глушкова
По факту покушения на убийство дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СКР.
По факту покушения на убийство дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СКР.
После отравления в британском городе Солсбери дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СКР. Дело возбуждено по ч.3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
Кроме того, СКР начал расследовать убийство бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, тело которого нашли в его доме в Лондоне 12 марта.
Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери, сейчас они находятся в коме.
Сегодня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что атака на бывшего полковника ГРУ была совершена по указанию президента России Владимира Путина. В Кремле заявление господина Джонсона сочли неподобающим.
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