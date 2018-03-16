СКР возбудил дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве Николая Глушкова

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После отравления в британском городе Солсбери дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СКР. Дело возбуждено по ч.3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Кроме того, СКР начал расследовать убийство бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, тело которого нашли в его доме в Лондоне 12 марта.

Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери, сейчас они находятся в коме. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. По ее словам, господин Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в РФ нервно-паралитическим веществом военного происхождения под названием «Новичок». В российском МИДе отрицают существование программы по разработке отравляющего вещества.