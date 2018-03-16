Житель Ферганы убил отца ножом в продуктовом магазине
Во время ссоры 23-летний мужчина схватил нож и ударил отца, тот был доставлен в больницу, где позднее скончался.
Во время ссоры 23-летний мужчина схватил нож и ударил отца, тот был доставлен в больницу, где позднее скончался.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Житель Ферганы во время конфликта ударил своего отца ножом, от чего тот скончался.
Инцидент произошел в подвале продуктового магазина «Мирзадавлат» на улице Мотурудий. Потерпевший был доставлен в больницу, однако он умер в возрасте 50 лет. Молодой человек арестован, сообщает МВД Узбекистана.
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