Житель Ферганы убил отца ножом в продуктовом магазине

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Житель Ферганы во время конфликта ударил своего отца ножом, от чего тот скончался.

Инцидент произошел в подвале продуктового магазина «Мирзадавлат» на улице Мотурудий. Потерпевший был доставлен в больницу, однако он умер в возрасте 50 лет. Молодой человек арестован, сообщает МВД Узбекистана.