В результате поломки канатной дороги в Грузии пострадали россияне
Серьезный инцидент произошел на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. Там вышла из строя канатная дорога, в результате чего пострадали 11 человек, в том числе и российские граждане.
Серьезный инцидент произошел на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. Там вышла из строя канатная дорога, в результате чего пострадали 11 человек, в том числе и российские граждане.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать или аварийное отключение электричества, или отказ тормозной системы.
В грузинском курортном городе Гудаури днем в пятницу, 16 марта, вышла из строя канатная дорога, которая использовалась лыжниками и сноубордистами для подъема и спуска с гор. Она ускорила движение, фактически выбрасывая из кресел людей. В
В результате ЧП, по последним данным, пострадали 11 человек. Четверо раненых — российские граждане, еще двое — украинцы, кроме того, пострадал один швед и один грузин. Также сообщается, что среди пострадавших есть беременная женщина.
По имеющимся сведениям, двое жертв чрезвычайного происшествия получили серьезные травмы, в том числе переломы костей. Пострадавших эвакуируют с территории Гудаури с помощью вертолетов. Россияне, сообщает Ростуризм со ссылкой на Департамент
В соцсетях очевидцы пишут, что в результате происшествия есть не только пострадавшие, но и погибшие, однако официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.
Кроме того, в Instagram пользователи пишут, что сотрудники подъемника не смогли оперативно провести эвакуацию людей с поврежденной канатной дороги. Эти данные также не подтверждены.
В свою очередь электрораспределительная компания
Выдвигаются и другие версии произошедшего. Ее высказал глава компании CEI International Сандро Шейла, которая осуществляла контроль за техническим состоянием канатной дороги в декабре 2017 года.
Я переговорил только что с инспектором, который проверял дорогу. По его словам, вероятнее всего, на этой дороге вышли из строя тормоза. Это пока предварительные оценки, окончательно будет ясно после завершения расследования.
На место выехали представители компании и Служба по государственному надзору Грузии.
События в Гудаури прокомментировал министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.
«Канатная дорога была проверена, однако это не имеет никакого значения. Случай уже произошел».
Кумсишвили подчеркнул, что на месте делается все, чтобы жизни и здоровью людей не угрожала опасность. Представители министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже связались с австрийской компанией «Доппельмайер» (Doppelmayr), которая производит канатные дороги, чтобы они прислали экспертов для установления причин инцидента.
Doppelmayr Garaventa Group —
Гудаури — один из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен близ дороги, ведущей к
Член Общественной палаты РФ по вопросам туризма Сергей Марков сообщил «Газете.Ru», что, с его точки зрения, происшествие в Гудаури окажет не негативное, а позитивное влияние на желание россиян посещать грузинские горнолыжные курорты.
Пока люди в принципе не знают о том, что существуют великолепные курорты в Грузии, как в Гудаури, Габала в Азербайджане или Архыз в нашей стране. А
из-заэтого ЧП люди хотя бы узнают, что существует это место. Что же касается возможного страха перед авариями, то, во-первых,такие инциденты происходят везде, в том числе — на итальянских курортах, а во-вторых,наш человек придерживается правила «снаряд в одну и ту же воронку не попадает». Не думаю, что сегодняшнее известие их сильно отпугнет.
Чрезвычайные происшествия периодически случаются на различных горнолыжных курортах мира. Так, в декабре 2017 года произошел пожар на горнолыжном курорте «Снежный» в Приозерском районе Ленинградской области. Возгорание возникло в здании, где был расположен пункт проката и ресторан. Пожар охватил площадь в тысячу квадратных метров, но его оперативно ликвидировали пожарные. В результате ЧП никто не пострадал.
6 января 2018 года сильный ветер чуть не унес жизни четырех туристов в Австрии. Тогда на эту страну обрушился снежный шторм «Эленор». Стихия застигла четверых лыжников прямо в кабинке подъемника во время движения. Ветер, порывы которого достигали порой 90 км/ч, начал раскачивать вагончик.
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