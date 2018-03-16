В результате поломки канатной дороги в Грузии пострадали россияне

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать или аварийное отключение электричества, или отказ тормозной системы.

В грузинском курортном городе Гудаури днем в пятницу, 16 марта, вышла из строя канатная дорога, которая использовалась лыжниками и сноубордистами для подъема и спуска с гор. Она ускорила движение, фактически выбрасывая из кресел людей. В какой-то момент одно сиденье сломалось об опору подъемника, и в эту преграду стали врезаться другие спускавшиеся кресла с людьми. Многие лыжники, понимая, что вот-вот угодят в настоящую мясорубку, стали спрыгивать с высоты на землю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgYtBhMBAxZ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BgYtBhMBAxZ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Галинка Бородина (@galinka_kakabumbik)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-16T13:36:03+00:00">16 Мар 2018 в 6:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали 11 человек. Четверо раненых — российские граждане, еще двое — украинцы, кроме того, пострадал один швед и один грузин. Также сообщается, что среди пострадавших есть беременная женщина.

Видео Канатная дорога сломалась на горнолыжном курорте Гудаури

По имеющимся сведениям, двое жертв чрезвычайного происшествия получили серьезные травмы, в том числе переломы костей. Пострадавших эвакуируют с территории Гудаури с помощью вертолетов. Россияне, сообщает Ростуризм со ссылкой на Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России, получили легкие ушибы и ссадины, помощь им была оказана на месте.

В соцсетях очевидцы пишут, что в результате происшествия есть не только пострадавшие, но и погибшие, однако официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Кроме того, в Instagram пользователи пишут, что сотрудники подъемника не смогли оперативно провести эвакуацию людей с поврежденной канатной дороги. Эти данные также не подтверждены.

«По информации местных властей, на канатной дороге отключилось электричество. Из-за этого кабинки с людьми начали на большой скорости спускаться с горы и сталкиваться друг с другом», — сообщает грузинский телеканал Imedi.

В свою очередь электрораспределительная компания Energo-Pro Georgia опровергла распространившуюся в СМИ информацию о том, что неполадки на канатной дороге произошли из-за аварийного отключения электричества.

Выдвигаются и другие версии произошедшего. Ее высказал глава компании CEI International Сандро Шейла, которая осуществляла контроль за техническим состоянием канатной дороги в декабре 2017 года.

Я переговорил только что с инспектором, который проверял дорогу. По его словам, вероятнее всего, на этой дороге вышли из строя тормоза. Это пока предварительные оценки, окончательно будет ясно после завершения расследования. Сандро Шейла глава компании CEI International

На место выехали представители компании и Служба по государственному надзору Грузии.

События в Гудаури прокомментировал министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

«Канатная дорога была проверена, однако это не имеет никакого значения. Случай уже произошел».

«Канатку проверили в конце декабря, точно так, как это было запланировано. Сейчас уже следствие должно установить причины, и виновник ЧП обязательно должен быть строго наказан», — заявил он в эфире местного телеканала Rustavi 2.

Кумсишвили подчеркнул, что на месте делается все, чтобы жизни и здоровью людей не угрожала опасность. Представители министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже связались с австрийской компанией «Доппельмайер» (Doppelmayr), которая производит канатные дороги, чтобы они прислали экспертов для установления причин инцидента.

Doppelmayr Garaventa Group — австрийско-швейцарская компания, специализирующаяся на производстве кресельных подъемников, канатных дорог, гондол, поверхностных буксировочных устройств для горных лыж и аттракционов, а также двигателей для городского транспорта и систем транспортировки материалов. До инцидента в Гудаури информация о происшествиях с оборудованием, которое производила данная структура, в СМИ не попадала.

Гудаури — один из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен близ дороги, ведущей к грузино-российской границе, на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метров. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Горнолыжный сезон в Гудаури обычно длится с декабря по май.

Член Общественной палаты РФ по вопросам туризма Сергей Марков сообщил «Газете.Ru», что, с его точки зрения, происшествие в Гудаури окажет не негативное, а позитивное влияние на желание россиян посещать грузинские горнолыжные курорты.

Пока люди в принципе не знают о том, что существуют великолепные курорты в Грузии, как в Гудаури, Габала в Азербайджане или Архыз в нашей стране. А из-за этого ЧП люди хотя бы узнают, что существует это место. Что же касается возможного страха перед авариями, то, во-первых, такие инциденты происходят везде, в том числе — на итальянских курортах, а во-вторых, наш человек придерживается правила «снаряд в одну и ту же воронку не попадает». Не думаю, что сегодняшнее известие их сильно отпугнет. Сергей Марков член Общественной палаты РФ по вопросам туризма

Чрезвычайные происшествия периодически случаются на различных горнолыжных курортах мира. Так, в декабре 2017 года произошел пожар на горнолыжном курорте «Снежный» в Приозерском районе Ленинградской области. Возгорание возникло в здании, где был расположен пункт проката и ресторан. Пожар охватил площадь в тысячу квадратных метров, но его оперативно ликвидировали пожарные. В результате ЧП никто не пострадал.

6 января 2018 года сильный ветер чуть не унес жизни четырех туристов в Австрии. Тогда на эту страну обрушился снежный шторм «Эленор». Стихия застигла четверых лыжников прямо в кабинке подъемника во время движения. Ветер, порывы которого достигали порой 90 км/ч, начал раскачивать вагончик.