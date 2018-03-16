Казанского адвоката арестовали по подозрению во взятке в полмиллиона

Под следствием по делу о взятке находится и друг адвоката — Рамиль Ахметов. Именно он, по словам бывшей клиентки адвоката — гражданки США Натали Чайки, был посредником между ней и Файзетдиновым.
Представитель потерпевшей Рустем Шарапов просил суд поддержать ходатайство следователя и отправить подозреваемого под арест до 14 апреля.
«Айдар Файзетдинов уже угрожал Натали и может сделать это снова», — сообщил Шарапов.
«Ваша честь прошу заключить его под стражу, потому что я просто уже боюсь. Он мне говорил, что приедут его братки из Чечни и все мне разъяснят. И дочери он угрожал, записку с угрозами мы в ящике находили», — обратилась к суду Натали.
Следствие предоставило суду фонограмму телефонного разговора Файзетдинова со знакомым. По телефону адвокат угрожал своему другу Рамилю Ахметову расправой в том случае, если тот «сдаст следствию».
Полицейские установили, что в 2015 году Натали Чайка наняла адвоката для защиты сына, в отношении которого расследовалось уголовное дело.
Вскоре адвокат пообещал Натали переквалифицировать действия ее сына на менее тяжкую статью. По словам женщины, адвокат заявил ей, что у него есть знакомый в следственных органах, дело переквалифицируют только если Натали заплатит адвокату 550 тысяч рублей. Наталья передала деньги посреднику, который отдал их адвокату.
В итоге суд вынес сыну Натальи обвинительный приговор, после чего женщина обратилась в полицию. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали адвоката и его помощника.
В итоге суд поддержал ходатайство следствия, Айдар Файзетдинов останется под стражей до 14 апреля.
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