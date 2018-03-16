На берегу Прута 12 семей рискуют остаться без домов из-за оползней
12 семей из Леова рискуют остаться без крыши над головой. Их дома стоят на берегу Прута, который постепенно разрушается.
12 семей из Леова рискуют остаться без крыши над головой. Их дома стоят на берегу Прута, который постепенно разрушается.
Ближе всего — в семи метрах от обрыва — дом семьи Греку. Во дворе стоял уличный туалет, который однажды ночью просто сполз в воду.
Местные жители год за годом сажают на склоне деревья. Но все усилия тщетны.
«Все вместе сажали тополя, чтобы укрепить берег. Саженцы есть, можно посадить еще. Но они сползают, не удерживаются. У меня дома и в гараже на стенах трещины. Просто катастрофа».
Оползни начались еще 20 лет назад, а в последние годы ситуация усугубилась. Мэр города говорит, что на решение проблемы нужно 30 миллионов леев, а таких денег в местном бюджете нет.
«По словам специалистов, нужно поставить бетонные столбы и построить дамбу. Еще нужно построить дренажный комплекс, чтобы высушить землю. Мы ищем необходимые средства», — сказал мэр Леова Виталий Гаргаун.
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