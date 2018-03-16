На берегу Прута 12 семей рискуют остаться без домов из-за оползней

Ближе всего — в семи метрах от обрыва — дом семьи Греку. Во дворе стоял уличный туалет, который однажды ночью просто сполз в воду.



Местные жители год за годом сажают на склоне деревья. Но все усилия тщетны.



«Все вместе сажали тополя, чтобы укрепить берег. Саженцы есть, можно посадить еще. Но они сползают, не удерживаются. У меня дома и в гараже на стенах трещины. Просто катастрофа».



Оползни начались еще 20 лет назад, а в последние годы ситуация усугубилась. Мэр города говорит, что на решение проблемы нужно 30 миллионов леев, а таких денег в местном бюджете нет.



«По словам специалистов, нужно поставить бетонные столбы и построить дамбу. Еще нужно построить дренажный комплекс, чтобы высушить землю. Мы ищем необходимые средства», — сказал мэр Леова Виталий Гаргаун.