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21:19 (мск), источник: Publika.md

На берегу Прута 12 семей рискуют остаться без домов из-за оползней

12 семей из Леова рискуют остаться без крыши над головой. Их дома стоят на берегу Прута, который постепенно разрушается.

Источник: Publika.md

Ближе всего — в семи метрах от обрыва — дом семьи Греку. Во дворе стоял уличный туалет, который однажды ночью просто сполз в воду.

Местные жители год за годом сажают на склоне деревья. Но все усилия тщетны.

«Все вместе сажали тополя, чтобы укрепить берег. Саженцы есть, можно посадить еще. Но они сползают, не удерживаются. У меня дома и в гараже на стенах трещины. Просто катастрофа».

Оползни начались еще 20 лет назад, а в последние годы ситуация усугубилась. Мэр города говорит, что на решение проблемы нужно 30 миллионов леев, а таких денег в местном бюджете нет.

«По словам специалистов, нужно поставить бетонные столбы и построить дамбу. Еще нужно построить дренажный комплекс, чтобы высушить землю. Мы ищем необходимые средства», — сказал мэр Леова Виталий Гаргаун.

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