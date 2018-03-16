Скотланд-Ярд заявил, что Глушков умер от удушения

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«Вскрытие началось в четверг, 15 марта, отчет патологоанатома мы получили сегодня, в пятницу, 16 марта. Причиной смерти в отчете указано сдавливание шеи», — говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Расследование проводит антитеррористическое подразделение полиции, происшествие квалифицировано как убийство.

Полиция отмечает, что Глушков был российским гражданином, два года проживавшим в доме, где было обнаружено его тело.

«На данной стадии ничего не говорит о какой-либо связи (убийства Глушкова — ред.) с попыткой убийства в Солсбери. Нет никаких свидетельств того, что он был отравлен», — отмечается в заявлении.

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Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», на днях умер в Лондоне, о его смерти сообщил 13 марта владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев. В окружении бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова, говоря о его смерти, отмечают, что он умер, «как Борис Березовский».

Ранее посольство РФ в Лондоне официальной нотой запросило всю информацию о смерти Глушкова. В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота», хотя обязан был это сделать.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.