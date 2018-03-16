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20:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске уголовное дело экс-застройщика «Академ Риверсайд» отправлено в суд

Сергею Мануйлову предъявлен ущерб в 10 млрд рублей.

Комментарий для СМИ по громкому делу о крупном строительном скандале на Южном Урале дала официальный представитель МВД России Ирина Волк. На скамью подсудимых сядет экс-руководитель СК «Гринфлайт» Сергей Мануйлов. Компания строила микрорайон «Академ Риверсайд».

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— Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области при оперативном сопровождении Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции и областного Управления ФСБ окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора крупной строительной организации города Челябинска, — сообщила Ирина Волк.

Несколько лет компания застраивала микрорайоны, привлекая средства дольщиков. Установлено, что генеральный директор СК, Сергей Мануйлов, заключил невыгодные для компании контракты, чем едва не обанкротил организацию.

Стройка 26 высоток была парализована, 4 320 дольщиков не получили вовремя квартир. Выводом денежных средств (более 1,3 млрд руб) причинен существенный вред правам и интересам ООО «Гринфлайт».

Мануйлову предъявлен ущерб — более 10 млрд руб. Уголовное дело направлено в суд.

P. S. Микрорайон «Академ Риверсайд» сейчас достраивает трест «Магнитострой». Дома сдаются по вновь утвержденному графику.

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