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00:50 (мск), источник: Kazinform

В Костанае мошенники меняют настоящие купюры на фальшивые

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Полицейские Костаная предупреждают о новом виде мошенничества.

Источник: Kazinform

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» полицейскими Костанайской области при активном взаимодействии с правоохранительными органами стран СНГ за совершение тяжких преступлений задержали пять граждан.

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По словам начальника управления криминальной полиции ДВД Костанайской области Амангельды Мухаметкалиева, новая схема афер заключается в том, что преступники представляются работниками банков, почты или же сотрудниками социальных служб и предлагают поменять денежные купюры старого образца на новые.

«При этом взамен доверчивые граждане получают фальшивые деньги. Только за последнюю неделю было зарегистрировано три таких преступления. Одно из них произошло в Рудном 12 марта. Неизвестная в обеденное время постучалась в квартиру местной пенсионерки. Она представилась сотрудником банка, предложила ей заменить устаревшие купюры. Таким образом, мошенница получила от пенсионерки 100 000 тенге, а взамен отдала фальшивые деньги», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время полицейскими проводятся оперативные мероприятия, направленные на задержание подозреваемой в совершении этого преступления.

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