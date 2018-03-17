Семью бизнесменов жестоко убили в Шымкенте — СМИ
16 марта в шымкентском жилом массиве Тассай произошло жесткое убийство — неизвестные прямо в доме расправились с семьей предпринимателей.
16 марта в шымкентском жилом массиве Тассай произошло жесткое убийство — неизвестные прямо в доме расправились с семьей предпринимателей.
Спастись удалось только дочери бизнесмена — молодой
По информации портала, преступники ворвались в дом, убили жену и тещу предпринимателя. О самом мужчине пока ничего неизвестно. Известно лишь, что глава семьи владеет фермой и несколькими столовыми.
«По факту убийства проводятся следственные процедуры. На месте работают правоохранительные органы», — говорится в статье.
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