Семью бизнесменов жестоко убили в Шымкенте — СМИ

Спастись удалось только дочери бизнесмена — молодой девушке-студентке. Она и заявила полицейским о произошедшей трагедии. Об этом сообщает местное издание Otyrar.kz со ссылкой на собственные источники.

По информации портала, преступники ворвались в дом, убили жену и тещу предпринимателя. О самом мужчине пока ничего неизвестно. Известно лишь, что глава семьи владеет фермой и несколькими столовыми.