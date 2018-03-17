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01:04 (мск), источник: Tengrinews

Семью бизнесменов жестоко убили в Шымкенте — СМИ

16 марта в шымкентском жилом массиве Тассай произошло жесткое убийство — неизвестные прямо в доме расправились с семьей предпринимателей.

Источник: Tengrinews

Спастись удалось только дочери бизнесмена — молодой девушке-студентке. Она и заявила полицейским о произошедшей трагедии. Об этом сообщает местное издание Otyrar.kz со ссылкой на собственные источники.

По информации портала, преступники ворвались в дом, убили жену и тещу предпринимателя. О самом мужчине пока ничего неизвестно. Известно лишь, что глава семьи владеет фермой и несколькими столовыми.

«По факту убийства проводятся следственные процедуры. На месте работают правоохранительные органы», — говорится в статье.
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